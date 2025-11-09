García, señaló que “la ausencia de información cuantitativa sobre lo que representa el enoturismo en las Islas Canarias supone una limitación»

Con motivo del Día Internacional del Enoturismo, la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y la Universidad de La Laguna (ULL), advierte sobre la necesidad de contar con datos precisos y estrategias conjuntas que permitan consolidar el enoturismo como un segmento relevante dentro de la oferta turística del archipiélago.

Oferta turística

A pesar del creciente interés por esta modalidad, la falta de información sistematizada sobre el impacto real del enoturismo en Canarias dificulta la elaboración de políticas y acciones coordinadas entre los sectores implicados, vitivinícola y turístico. Esta carencia de datos impide medir con exactitud su contribución económica, su capacidad de atracción y su potencial para diversificar la oferta turística de las islas y atraer un visitante de mayor valor añadido.

El coordinador general de la Cátedra, Gabriel Santos García, señaló que “la ausencia de información cuantitativa sobre lo que representa el enoturismo en las Islas Canarias supone una limitación estructural que obstaculiza el diseño de estrategias efectivas y sostenibles”. No obstante, destacó el valor del trabajo realizado por la Cátedra en los últimos años, ya que las monitorizaciones desarrolladas han permitido disponer de una primera aproximación al fenómeno gracias a los datos aportados por las bodegas del archipiélago. “Esa colaboración ha sido fundamental para comprender las dinámicas de la actividad y sentar las bases de futuras líneas de investigación”, añadió.

Servicios turísticos

Santos también subrayó que, desde la Cátedra, se pondera el trabajo directo con el Clúster de Enoturismo de Canarias. Así como las bodegas que desarrollan la actividad enoturística dentro de las 11 Denominaciones de Origen de Vino con que cuenta el archipiélago. También, con las empresas de servicios turísticos que complementan la experiencia del visitante. “El fortalecimiento de estas sinergias es esencial para avanzar hacia un modelo integrado que une conocimiento, territorio y competitividad”, apuntó.

En el ámbito académico, la Cátedra está impulsando la investigación aplicada mediante la dirección de tres doctorandos que abordan el enoturismo desde distintas perspectivas. En concreto, territorial, sociológica y de desarrollo local. Así contribuye a generar conocimiento especializado que oriente las políticas y estrategias del sector.