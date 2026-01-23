Las muescas en las ruedas y la deformación del carril apuntan a que la rotura existía antes del paso del tren Iryo en Adamuz

La CIAF sugiere que la fractura del carril provocó el descarrilamiento del tren en Adamuz. EFE

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) considera que la fractura del carril por la que circulaba el tren Iryo descarrilado se produjo antes del accidente, que costó la vida a 45 personas. La hipótesis se basa en muescas detectadas en las ruedas de varios coches del tren y en la deformación del carril, aunque la comisión subraya que serán necesarios análisis y cálculos adicionales para confirmarlo.

Según la CIAF, las marcas en las ruedas son compatibles con un impacto sobre la cabeza del carril fracturado, y el descarrilamiento del coche 6 se explicaría porque el carril comenzó a volcarse hacia el exterior durante el paso del coche 5, provocando la pérdida de continuidad en la rodadura. Los investigadores también encontraron muescas similares en trenes que pasaron por la zona horas antes, reforzando la hipótesis de la fractura previa.

Se necesita análisis detallado

El análisis detallado de las muescas muestra que estas afectaron principalmente los ejes impares de los bogies, lo que indicaría que la primera rueda de cada bogie recibió el golpe directo del carril fracturado y generó deformaciones que, a altas velocidades, no permitieron que el carril recuperase su posición antes del paso de la segunda rueda, contribuyendo al accidente.

La comisión concluye que, una vez determinadas las causas exactas de la rotura, se podrán abrir nuevas líneas de investigación para esclarecer completamente el accidente y evitar futuros incidentes.