La compañía Entretíteres protagoniza la propuesta dirigida al público familiar este 24 de mayo, a las 17:00 horas

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar (Gran Canaria) presenta la obra de títeres ‘Támara’ de la compañía Entretíteres, dirigida por Roberto Torres. Esta actividad se estrenará este próximo 24 de mayo, a las 17:00 horas. Dirigida al público familiar, es de entrada libre sin inscripción previa.

Arminda y Fernandillo/ Cabildo de Gran Canaria.

La obra se basa en el texto original de ‘Las aventuras de Arminda’, volviendo a traer a sus personajes protagonistas habituales. Con esta nueva obra, el público más joven podrá acercarse al pasado de la mano de la famosa niña indígena que vivió en el poblado de la Cueva Pintada a finales del Siglo XV.

Promover valores como la amistad y el respeto hacia la naturaleza

La historia se basa en la búsqueda de la támara negra y el reencuentro con el Volcán, uno de los personajes. La trama envolverá a Arminda y a su amigo Fernandillo, junto con la maguada Hitaya y el travieso Zarem en una nueva y curiosa aventura.

Una escena del montaje Arminda y el ataque del corsario, de la compañía Entretíteres/ Cabildo de Gran Canaria.

Este cuento entrelaza realidad y ficción para abordar, desde la educación en valores, la importancia de la amistad, el juego como un derecho de la infancia, el deber de respeto hacia la naturaleza, las personas mayores y las tradiciones.

Roberto Pérez declaró que “el público infantil necesita acciones, transgresiones, sorpresas, humor e incluso tensión correctamente medida”. Además, añadió que “el trabajo con títeres y, en nuestro caso particular, la manipulación a la vista no es fácil, teniendo en cuenta que los títeres no tienen expresión facial. Hay que vigilar mucho los movimientos para que den la sensación que requiere la escena y esto obliga a resolver coreografías que den coherencia a las transiciones de los personajes”.