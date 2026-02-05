ACUAES activa la nueva planta tras una inversión de 17,6 millones de euros, garantizando el tratamiento de aguas residuales para 145.000 habitantes y el suministro de agua regenerada para el campo

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha iniciado la puesta en marcha de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Letrados, en Granadilla de Abona. Esta infraestructura, que ha contado con una inversión de 17,6 millones de euros, permitirá eliminar definitivamente los vertidos al mar sin tratamiento adecuado y facilitará la reutilización de caudales para la agricultura.

La depuradora de Los Letrados comienza a funcionar | Delegación del Gobierno en Canarias

Tras completar las pruebas preoperacionales, los técnicos han finalizado la conexión que permite la entrada de las primeras aguas residuales procedentes del núcleo de San Isidro. Este hito marca el comienzo de una fase de puesta en marcha que durará 12 mese. Durante este periodo, la planta incorporará progresivamente el resto de los caudales de los núcleos a los que presta servicio.

Solución definitiva para El Médano y Montaña Pelada

La nueva instalación tratará las aguas de una población de 145.000 habitantes-equivalentes. De esta forma, se resuelven de raíz los problemas de vertidos contaminantes que afectan cada verano a zonas sensibles como El Médano y Montaña Pelada. El sistema cuenta con tecnología avanzada, incluyendo pozos de gruesos, canales de desarenado, espesadores de fangos y sistemas de deshidratación mediante centrífugas.

Un elemento diferencial de la planta es su tratamiento biológico mediante proceso MBR (reactor biológico de membrana) de oxidación prolongada. Este sistema emplea membranas de ultrafiltración para clarificar el agua. Con ella, se alcanza una pureza tal que permite su uso directo para el riego. De esta forma, se contribuye de forma directa a minimizar la sobreexplotación del acuífero de la isla.

Una red de colectores de casi 20 kilómetros

Para alimentar la depuradora, ACUAES ha desplegado una ambiciosa red de saneamiento que incluye 10 kilómetros de colectores nuevos. Estas tuberías recogen por gravedad los vertidos de las aglomeraciones urbanas de Granadilla de Abona, El Salto y San Isidro, conduciéndolos de forma segura hasta las instalaciones de Los Letrados.

Complementariamente, el proyecto ha sumado una impulsión de 8,5 kilómetros para conectar la zona costera. Esta red une los núcleos de Los Abrigos, La Tejita y La Mareta con la estación de tratamiento y bombeo (ETBAR) de Ensenada Pelada. Es ahí donde el agua recibe un pretratamiento completo antes de su bombeo final hacia la depuradora.

Inversión millonaria para el saneamiento insular

El conjunto de estas obras en Granadilla ha supuesto un desembolso total de 43 millones de euros. Esta actuación se integra dentro del convenio marco entre ACUAES, el Cabildo de Tenerife y el CIATF. Se trata de un plan de choque para la mejora del saneamiento en la isla. La acción prevé una inversión global de 233,5 millones de euros, cofinanciados por fondos FEDER y la corporación insular.

Con la entrada en servicio de Los Letrados, Tenerife da un paso de gigante en el cumplimiento de las normativas ambientales europeas. La infraestructura no solo protege la salud de las zonas de baño, sino que transforma un residuo en un recurso valioso para el sector primario tinerfeño, cerrando así el ciclo integral del agua.