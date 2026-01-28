La emisión de la II Fase de las Murgas de Tenerife en Televisión Canaria alcanza su mejor registro desde 2018

La retransmisión del concurso firma un 8,3% de cuota de pantalla y reúne a 186.000 espectadores, y ‘Como en Casa’ encadena por segundo día consecutivo su mejor dato de 2026

Unos 186.000 canarios sintonizaron en algún momento con el concurso este martes.

Televisión Canaria firmó este martes 27 de enero su mejor registro desde 2018 con la retransmisión de la segunda fase del Concurso de Murgas Adultas de Santa Cruz de Tenerife, que alcanzó un 8,3% de cuota de pantalla y una media de 38.000 espectadores. La emisión, que comenzó en torno a las 20:45 horas y se prolongó hasta las 00:30 horas.

En total, 186.000 canarios sintonizaron en algún momento con el concurso este martes. Además, cabe destacar que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la emisión alcanzó el 12,3% de cuota.

El impulso de la programación del día se extendió también a las franjas de mañana y tarde. En la franja matinal, el magazín de actualidad ‘Ponte al día’, que comienza a las 12:00 horas, anotó un 9,4% de cuota de pantalla, con un alcance total de 56.000 canarios que conectaron con el espacio a lo largo de su emisión.

En el ámbito del entretenimiento, el programa de gastronomía ‘Como en Casa’, que arranca a las 19:55 horas, volvió a situarse por segundo día consecutivo como el espacio más visto de la jornada en la cadena autonómica. Con un 9,7% de cuota de pantalla y una media de 44.000 espectadores, el formato firma su mejor dato en lo que va de 2026 y mejora el registro alcanzado el día anterior, cuando anotó un 8,9% de share y una media de 36.000 espectadores. La audiencia acumulada del programa se situó en unos 73.000 espectadores.

Con estos resultados, Televisión Canaria refuerza el seguimiento de su programación en una de las semanas de mayor interés para la audiencia en las Islas, impulsada por la cobertura del Carnaval y el rendimiento de sus principales espacios diarios.