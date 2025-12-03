Los desfiles educativos de la Feria de Artesanía de Canarias serán el 6 y 7 de diciembre en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife

La Feria de Artesanía de Canarias rendirá homenaje a la indumentaria tradicional.

La Feria Regional de Artesanía de Canarias, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre, rendirá homenaje en su 41ª edición a la indumentaria tradicional de las islas, con dos desfiles educativos. Desfiles concebidos para acercar al público a la evolución del vestir en el Archipiélago. Y para divulgar el profundo significado social que cada prenda tuvo en su contexto histórico.

El primero de los desfiles, que será el 6 de diciembre a las 18:00 horas, ofrecerá un viaje en el tiempo a través de la indumentaria de las ocho islas. Los asistentes podrán admirar trajes representativos de finales del siglo XVIII y XIX. Con una explicación detallada sobre su contexto histórico, los materiales utilizados y las particularidades que los distinguieron.

Este desfile permitirá descubrir cómo, pese a compartir raíces comunes, cada isla desarrolló elementos propios en su vestimenta. Lo que refleja la evolución de su identidad y las condiciones sociales y económicas de la época. Además de los tejidos y los accesorios que complementaban los trajes, se ofrecerá una visión única de las similitudes y diferencias entre los atuendos de cada isla.

El consejero de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, señaló que “en estos desfiles conoceremos la historia que hay detrás de cada traje. Desde el Cabildo estamos comprometidos con la preservación de nuestra memoria histórica. Y a través de estas iniciativas, queremos seguir fortaleciendo el vínculo entre nuestras tradiciones y las generaciones futuras”.

Reflejo de la identidad colectiva

“La indumentaria tradicional es mucho más que una prenda de vestir, es un reflejo de nuestra identidad colectiva, y es crucial que sigamos dándole el espacio que se merece”, subrayó Medina.

En palabras de Ana Zurita, directora de Industria de Canarias, “los desfiles de este año nos ofrecen una oportunidad única para sumergirnos en nuestra historia a través de la indumentaria. Cada prenda es un reflejo de la identidad de las islas. Una historia que debe seguir siendo contada y valorada, no solo por su valor estético, sino por el significado cultural que lleva consigo”.

El segundo desfile, que se celebrará el 7 de diciembre a las 18:00 horas, se centrará en la indumentaria campesina de finales del siglo XIX y principios del XX. Pondrá especial atención en los trajes de luto utilizados en el medio rural.

Estas vestimentas sobrias y cargadas de simbolismo reflejan las costumbres sociales y religiosas de la época. Así como el profundo respeto hacia los rituales de duelo. Este desfile es una muestra del testimonio vivo de la vida cotidiana en el campo canario. Y de la importancia que la tradición otorgaba a los códigos de vestimenta en momentos de recogimiento.

Ambos desfiles han sido concebidos como espacios de divulgación y aprendizaje. Permitirá a los asistentes no solo disfrutar de una exhibición única, sino también conocer la historia y el contexto de cada prenda. Los desfiles buscan reforzar la conciencia sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio textil. Al tiempo que contribuyen a difundir la historia, la identidad y las costumbres de las Islas Canarias.

La Feria Regional de Artesanía de Canarias reafirma su compromiso con la preservación y promoción de las manifestaciones culturales y artesanales del Archipiélago. Además de los desfiles, el evento incluirá una amplia variedad de talleres, exposiciones y actividades para todos los públicos. Pretende consolidarse como un punto de encuentro entre artesanos, investigadores y familias.

“La Feria de Artesanía no solo es un espacio de encuentro para los creadores y profesionales, sino también un lugar donde todos podemos aprender y conectar con nuestras raíces”, concluyó Medina.