La retransmisión podrá seguirse en directo desde las 21:00 horas, en Televisión Canaria, La Radio Canaria y Canarias Play

El Carnaval continúa latiendo este sábado en la televisión y la radio públicas de Canarias, así como en Canarias Play, con la retransmisión, a partir de las 21:00 horas, de la Final de Murgas de Las Palmas de Gran Canaria, una de las grandes citas del Carnaval capitalino.

La final del concurso, que estará presentada por Daniel Calero, podrá seguirse en directo en gracias a un amplio despliegue técnico y humano diseñado para acercar a los hogares una de las noches más esperadas por carnavaleros y carnavaleras.

La Radio Canaria se suma también a esta cita conectando con la señal televisiva para ofrecer en directo toda la emoción de la final murguera, reforzando la cobertura multiplataforma de RTVC.

Sobre el escenario del parque Santa Catalina, las ocho murgas finalistas desplegarán su humor, sus disfraces y su talento en una noche marcada por la crítica, la sátira y la complicidad con el público. Competirán por el primer premio de esta edición Los Majaderos, Las Despistadas, Los Nietos de Sarymanchez, Las Traviesas, Los Chacho Tú, Los Serenquenquenes, Los Legañosos y Los Trapasones, en una final que promete risas, ingenio y puro espíritu carnavalero.