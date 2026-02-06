Al término de la cuarta fase del concurso, se han conocido las murgas que competirán por ser la mejor de 2026 el próximo sábado 7 de febrero en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Se podrá seguir en directo en Canarias Play

La final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya conoce las ocho agrupaciones que competirán por ser la mejor del carnaval ‘Las Vegas’.

Las ocho murgas finalistas y orden de participación en la final:

Los Majaderos

Las Despistadas

Los Nietos de Sarymanchez

Las Traviesas

Los Chacho Tú

Los Serenquenquenes

Los Legañosos

Los Trapasones

Momento del sorteo en el que las murgas finalistas conocen el orden de actuación durante la final del sábado 7 de febrero.

El concurso de murgas es uno de los certámenes históricos de la fiesta, cuya primera edición data de 1977.

19 murgas han participado en las cuatro fases de este año y ocho han llegado a la final. El concurso cuenta con tres premios de interpretación, tres de vestuario, un premio a la mejor letra y un premio de la crítica. Y con un importante aliciente adicional: las ganadoras participarán en la Gala de la Reina.

El público abarrotó el Parque Santa Catalina durante las cuatro fases de selección las murgas de Las Palmas de Gran Canaria | @lpacarnaval

Fecha y hora de la final del concurso de murgas

La final de las murgas adultas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se celebrará el sábado 7 de febrero en el Parque Santa Catalina. Comenzará a partir de las 21:00 horas.

Dónde ver en directo la final del concurso de murgas

RTVC retransmitirá, en directo, la gran final del Concurso de Murgas Adultas de Las Palmas de Gran Canaria.

Ponemos a tu alcance múltiples plataformas para que no pierdas detalle de todo lo que ocurre en directo sobre el escenario del Parque Santa Catalina.

Miembros del jurado

El veredicto del concurso recae sobre un panel de expertos dividido en dos áreas fundamentales, bajo la supervisión de Paco Medina como secretario. En el apartado de Vestuario, el artista plástico Nauzet Afonso preside un equipo compuesto por las costureras y patronistas Mila Arana Rivero, Carmen Suárez Carrillo y Carmen Benítez Pulido, junto al diseñador Borja Díaz. Por otro lado, el músico Fran Acosta Hernández encabeza el jurado de Interpretación, donde figuran profesionales de la cultura y la comunicación como Iván Rodríguez, Leny González, la clarinetista Pilar Ochoa, el gerente musical Jorge Soroa, el promotor Orlando Mir y la cantante Cira Rodríguez.

Repaso a las cuatro fases

Primera fase:

Los Nietos de Sarymanchez, Trabalonas, Gambusinos, Las Crazy Trotas y Los Chacho Tú

Segunda fase:

Los Majaderos, Las Quisquillosas, Los Twitty’s, Las Despistadas y Los Chancletas

Tercera fase:

Las Legañosas, Las Traviesas, Las Golisnionas y Los Serenquenquenes

Cuarta fase:

Los Star, Las Lady’s Chancletas, Las Kikirinietas, Los Trapasones y Los Legañosos

