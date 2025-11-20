Jóvenes de entre 13 y 14 años agreden de manera violenta a una compañera ante la mirada de otros jóvenes testigos de la agresión

La Fiscalía de Menores investiga en La Palma un caso de violencia entre jóvenes de entre 13 y 14 años. Se graban dando una brutal paliza a una joven en el puerto de Santa Cruz de La Palma. Las imágenes están circulando por las redes sociales.

Informa: RTVC.

Son imágenes de una extrema violencia física y verbal entre adolescentes. Uno de los participantes las ha grabado todo y lo ha subido a internet.

La Fiscalía investiga este caso de violencia entre jóvenes en La Palma.

Agresión física y verbal

Los hechos al parecer ocurrieron a finales del mes de octubre en el muelle de Santa Cruz de La Palma. La Fiscalía de Menores investiga de oficio una agresión a una menor ocurrida a finales del pasado mes de octubre en Santa Cruz de La Palma.

Algunos de los participantes tiran a la víctima al suelo y se acercan para propinarle patadas y puñetazos. El grado de violencia que se puede apreciar en las imágenes es similar a lo que ocurrió recientemente en Gran Canaria.

La víctima sólo pudo cubrirse la cara para evitar recibir los impactos de forma directa. Se desconoce el grado de las lesiones sufridas.

La Fiscalía de Menores están investigando los hechos tras haber sido instruida por parte de la Policía Nacional.

[bucle_consulta_genera]