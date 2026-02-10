La presidenta de la Fundación, Brigitte Gypen, entregó este martes al administrador general de RTVC, César Toledo, un reconocimiento a la colaboración del ente público

La Fundación Canaria Carrera por la Vida hizo entrega este martes, 10 de febrero, de un reconocimiento a Radio Televisión Canaria en agradecimiento a la colaboración mantenida durante los últimos años y a la labor de difusión que el ente público desarrolla a través de la televisión, la radio y sus plataformas digitales para visibilizar iniciativas de prevención y concienciación sobre el cáncer de mama.

La presidenta de la Fundación, Brigitte Gypen, destacó “el inmenso apoyo de RTVC”, que ha contribuido a «llevar a miles de hogares» el mensaje de prevención y detección precoz del cáncer de mama, así como a visibilizar realidades menos conocidas como el cáncer de mama en hombres.

Por su parte, el administrador general de RTVC, César Toledo, puso en valor el compromiso de servicio público del ente con la promoción de causas sociales y su papel a la hora de hacer llegar a todos los hogares canarios mensajes de sensibilización sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud.

En 2025, la Fundación Canaria Carrera por la Vida – Walk for Life celebró 20 años de trayectoria dedicados a la atención de las personas afectadas por el cáncer de mama y a sus familias. En este contexto, Gypen subrayó que la última edición de, celebrada el pasado año, fue “un éxito enorme”, con la participación de «más de 7.000 personas caminando juntas por la causa”.

Concienciar sobre la detección precoz

Según el acuerdo suscrito entre ambas entidades, tanto la Radio Canaria como Televisión Canaria y sus medios digitales se comprometen a dar visibilidad a las distintas iniciativas que realiza la Fundación Carrera por la Vida para apoyar a las personas y familias afectadas por el cáncer de mama y concienciar sobre la importancia de la detección precoz de esta enfermedad.

Las principales campañas que organiza la fundación, y de las que se hace eco el grupo RTVC a través de todos sus canales, son la ‘Carrera por la Vida’, la ‘Pink duck race’ y la iniciativa ‘Pedaleando por la Vida‘, una cicloturista solidaria que une deporte, comunidad y compromiso y que se presentará este jueves 12 de febrero en el hotel Abad.

Mujeres con cáncer de mama caminando por la vida

Dentro de esta colaboración, Televisión Canaria estrenó el pasado mes de octubre el documental ‘Mujeres con cáncer de mama caminando por la vida‘, un emocionante relato de fortaleza y esperanza protagonizado por mujeres que han superado un cáncer de mama.

En este trabajo, la periodista tinerfeña Yaiza Díaz recorre los 120 kilómetros del Camino Portugués junto a otras supervivientes, compartiendo una experiencia de convivencia, superación y sororidad. Díaz retrata desde dentro la experiencia vivida al participar en el proyecto ‘Camino de Santiago por la vida‘, una iniciativa promovida por la Fundación Canaria Carrera por la Vida, que impulsa la concienciación sobre el cáncer de mama y el acompañamiento emocional a quienes lo padecen.