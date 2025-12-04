El Belén de La Gomera se va a inaugurar junto a un espectáculo musical con entrada libre llamado ‘Alma Directo canta a la Navidad’

La Gomera apertura este viernes su tradicional Belén con un concierto navideño

El Cabildo de La Gomera da inicio a su programación navideña con un evento que unirá música, tradición y celebración comunitaria. Este viernes, 5 de diciembre, a las 20:30 horas, la Plaza de la Constitución acogerá el espectáculo ‘Alma Directo canta a la Navidad’, un concierto en directo que acompañará la apertura al público del tradicional Belén de la Institución insular, instalado en el interior de la histórica Casa de la Aduana.

El espectáculo ‘Alma Directo canta a la Navidad’ es una propuesta musical cargada de emoción y calidad artística, creada por un conjunto de siete profesionales —dos voces principales, cuatro músicos y un técnico de sonido— que comparten una fuerte vinculación con la música navideña y con el deseo de transmitir su esencia a través de versiones contemporáneas de grandes clásicos.

Se trata de un proyecto que fusiona sensibilidad, tradición y modernidad mediante adaptaciones en estilos que van desde el pop y el soul hasta la balada, el funk o incluso el jazz, ofreciendo una experiencia cálida y festiva para espectadores de todas las edades.

Concierto

Durante aproximadamente una hora de concierto, el público podrá disfrutar de una cuidada selección de temas navideños nacionales e internacionales, interpretados con arreglos actuales y un sonido profesional adaptado al espacio abierto de la plaza. ‘Alma Directo canta a la Navidad’ nace con la vocación de convertirse en un referente cultural en estas fechas, promoviendo la participación ciudadana y reforzando los lazos comunitarios mediante una propuesta musical cercana, emotiva y accesible para familias, jóvenes, adultos y mayores.

La inauguración del Belén del Cabildo en la Casa de la Aduana, un espacio emblemático del casco histórico, añadirá un componente tradicional y patrimonial a la jornada. El tradicional Belén concentrará numerosas referencias a lugares icónicos de la isla, mientras que el gran árbol de Navidad hará un recorrido visual por momentos señalados del año 2025.

Además, el evento es de entrada libre y supone una oportunidad única para compartir en comunidad el espíritu festivo de estas fechas.