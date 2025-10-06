La Gomera celebra las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de Guadalupe, una de las primeras fiestas de otoño tras un verano lleno de celebraciones

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Gomera celebra este lunes, 6 de octubre, las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de Guadalupe. Se trata de las primeras fiestas de otoño tras un verano lleno de celebraciones.

San Sebastián de La Gomera ha vivido una jornada marcada por la devoción y el fervor popular en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de la isla. Desde primeras horas de la mañana, cientos de fieles se han trasladado a la ermita en Puntallana para honrar a la Virgen.

Virgen de Guadalupe. Imagen RTVC

Las celebraciones incluyeron actos religiosos, actividades culturales y festivas. Vecinos y visitantes comparten bailes, gastronomía típica y un ambiente de hermandad que reafirma la importancia de esta cita en el calendario insular.

Antes de la procesión por la reserva natural especial ha habido eucaristía oficiada por primera vez por el nuevo obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago.

La festividad no solo representa un momento de unión espiritual, sino también un impulso para la identidad cultural de La Gomera.