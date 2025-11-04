El sistema ‘Rockoon’ busca reducir los costes y el impacto ambiental del acceso al espacio; el lanzamiento está previsto entre el 16 y el 23 de noviembre

La empresa B2Space, con sede en Burgos, ha anunciado el lanzamiento de uno de sus globos estratosféricos con el sistema ‘Rockoon’ desde la isla de La Gomera el próximo 16 de noviembre. El proyecto combina un globo y un cohete para abaratar costes y disminuir la contaminación en el acceso al espacio.

Imagen de archivo | B2Space

Según la compañía, la Agencia Espacial Europea (ESA) considera este tipo de lanzamientos como “el eslabón perdido” entre los drones que operan en la atmósfera y los satélites en órbita. La tecnología permite llevar cohetes a gran altitud mediante globos, desde donde se lanzan con menor consumo energético.

Operación en un entorno seguro y aislado

B2Space explicó que en anteriores misiones sus globos fueron lanzados desde Castilla y León y Reino Unido, con apoyo del Instituto de Competitividad Empresarial. Sin embargo, para esta operación se han establecido requisitos de seguridad especiales, ya que el cohete incluirá carga propulsora real.

Por ello, la empresa ha elegido La Gomera por su entorno remoto y marítimo. Características que permiten operar de forma segura y cumplir con las licencias necesarias.

La ventana de lanzamiento estará abierta del 16 al 23 de noviembre, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Antes del despegue, el 14 de noviembre, la compañía ofrecerá una presentación en el Puerto del Valle del Rey. Allí se detallarán las características del sistema ‘Rockoon’ y las actividades relacionadas con la misión.