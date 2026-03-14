Esta iniciativa se enmarca en la estrategia promocional de La Gomera para consolidarse como destino de «calidad y seguro»

La Gomera ha recibido a destacados medios de comunicación alemanes con el fin de posicionar a la isla como un «referente mundial» en ecoturismo y sostenibilidad en el mercado alemán.

Imagen cedida.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia promocional de la isla para consolidarse como destino de «calidad, seguro y alejado de las masificaciones», según ha detallado el Cabildo en una nota.

Acciones promocionales

La consejera de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, ha destacado la importancia de este tipo de acciones promocionales, ya que impactarían en una demanda potencial de viajeros que valoran el senderismo, el trato directo con el entorno local y las experiencias auténticas.

La delegación ha estado integrada por profesionales de siete de los medios de comunicación más influyentes de Alemania. Entre ellos destacan el diario Süddeutsche Zeitung, con un alcance mensual de casi dos millones de lectores, y el dominical de tirada nacional Welt am Sonntag.

Riqueza patrimonial

Asimismo, participaron representantes de importantes cabeceras regionales como Badische Neueste Nachrichten, Main-Echo, Aachener Zeitung y Schwäbische Zeitung, junto a la revista especializada Reise und Preise.Impacto y estrategia.

Los periodistas contaron con un programa que incluyó el asesoramiento técnico del personal del Cabildo, así como actividades diseñadas para mostrar la riqueza patrimonial y natural de La Gomera.

Entre las experiencias programadas destacaron excursiones marítimas, demostraciones de Silbo Gomero, visitas a bodegas locales y recorridos por la red de senderos.