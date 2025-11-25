Un total de 20 embarcaciones procedentes de Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura y Gran Canaria se disputarán el V Encuentro de Barquillos de Vela Latina-Trofeo Fundación Líneas Romero En la imagen, la rueda de prensa de presetanción del V Encuentro de Vela Latina La isla de La Graciosa se prepara para acoger los días 28, 29 y 30 de noviembre, el V Encuentro de Barquillos de Vela Latina – Trofeo Fundación Líneas Romero. Se trata de un evento que consolida su papel como una de las citas más destacadas del calendario de vela latina canaria. Este año tomarán parte 20 embarcaciones, seleccionadas según criterios deportivos y de representación insular. “El encuentro contará con barquillos procedentes de La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Se incluye a los campeones insulares de cada isla y las seis embarcaciones del municipio de Teguise con invitación directa. Tras el correspondiente sorteo de participación, se completó el listado final, reflejando la creciente implicación y competitividad de la vela latina en Canarias”, explicó Juan Pérez, presidente de la Federación Insular de Vela Latina de Lanzarote. Las embarcaciones participantes serán: Graciplus, Di Napolis, CRI, La Graciosera, Guatiza, Romerito, Federico Pescamar, Isla Graciosa, Cid Náutico, Pleamar, Gran Canaria, Tritón, Bernasán, Furia II, Playa Blanca, Furia, Cid Náuticos I (69), Península de Jandía, La Oliva es tu deporte y Jameos del Agua. La Unidad de Lesiones Medulares del Hospital Insular de Gran Canaria cumple su 25º aniversario España recomienda no viajar a Venezuela ante la actual situación de incertidumbre

Tradición marinera

Luis Toledo, presidente de la Federación Canaria de Barquillos de Vela Latina Canaria, realizó un repaso de la agenda del fin de semana, destacando que “la actividad comenzará el viernes 28 con la recepción de tripulaciones en Caleta del Sebo.

El sábado 29 habrá talleres creativos para todas las edades desde las 10:00 h, bautismos de vela latina a las 10:30 h. Y a partir de las 13:00 h, tebdrá lugar la primera jornada de regatas, para las que la organización pondrá a disposición un barco de acompañamiento.

Las competiciones continuarán el domingo 30 a las 10:00 h y culminarán con la entrega de trofeos a las 14:00 h”.

Desde el Ayuntamiento de Teguise, la alcaldesa Olivia Duque manifestó su respaldo al encuentro de vela latina en la isla de La Graciosa. Destacó el trabajo realizado por los colectivos y personas implicadas, y reafirmó que el Ayuntamiento continuará apoyando, impulsando y promoviendo estas iniciativas.

El concejal de Deportes de Teguise, Alejandro Ramírez, además de expresar su agradecimiento a la Fundación, manifestó su respaldo al encuentro y destacó que “desde el Departamento de Deportes seguimos apostando por actividades tradicionales como la vela latina, lo que nos permite acercar y dar a conocer esta disciplina a nuevos públicos.”

Luis Romero, en representación de la Fundación Líneas Romero, recordó que “el mar forma parte de nuestra identidad y de nuestra forma de entender la cultura canaria. Por eso creemos en impulsar actividades que nazcan de nuestro entorno, que lo respeten y que, al mismo tiempo, fomenten valores que consideramos esenciales: el esfuerzo compartido, el compañerismo y la superación personal».

Un encuentro que une deporte, cultura y naturaleza

El V Encuentro de Vela Latina vuelve a ofrecer al público la posibilidad de seguir las regatas desde el mar gracias a la embarcación habilitada para este fin.

La organización invita a residentes y visitantes a disfrutar de un fin de semana que combina competición, cultura y un entorno natural incomparable.

El encuentro está organizado por Fundación Líneas Romero, Federación Canaria de Barquillos de Vela Latina Canaria y Federación Insular de Vela Latina de Lanzarote. Además, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Teguise, Cabildo de Lanzarote y Transporte Marítimo de Mercancías La Graciosa.