En torno a los polvos de talco, vuelve a celebrarse en Los Llanos de Aridane ‘La Gran Polvacera’. Una cita que reúne a miles de personas antes del gran día de Los Indianos

Como cada año, miles de personas se citan en Los Llanos de Aridane, en La Palma, para celebrar ‘La Gran Polvacera‘. Una cita imprescindible en el día previo de Los Indianos en el que se volverán a dar cita miles de personas.

La Gran Polvacera en Los Llanos de Aridane este domingo en La Palma / Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane

Así lo ha informado el Ayuntamiento, que ha agradecido la participación del público y la implicación de todas las personas que hacen posible esta cita llenando las calles de música y ambiente festivo.

De esta manera, de las más de 5.000 personas, unas 4.000 se concentraron en el escenario principal y alrededor de un millar en las vías aledañas.

El Ayuntamiento ha reconocido también el trabajo de los grupos y artistas, así como del personal técnico, cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, operarios municipales y voluntariado.

Además, ha incidido en que la coordinación entre los equipos permitió que el evento se desarrollara con normalidad, sin incidentes y con cuidado de las infraestructuras públicas.