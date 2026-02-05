La Guardia Civil logró identificar y detener la presunto autor de los hechos y recuperar parte de los objetos sustraídos

Uno de los anillos sustraídos a una turista en una vivienda vacacional de Corralejo. Imagen Guardia Civil

La Guardia Civil de Corralejo, Fuerteventura, ha esclarecido un delito de hurto cometido en una vivienda vacacional de la localidad, en el marco de la operación “Cintillos”, logrando identificar y detener al presunto autor de los hechos, así como recuperar parte de los objetos sustraídos.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada el 18 de enero de 2026 por una turista que comunicó haber sido víctima del robo de su cartera personal y dos anillos valorados en unos 6.800 euros. Los hechos ocurrieron mientras la denunciante dormía en la vivienda, a la

que el autor accedió sin emplear fuerza en puertas o ventanas.

La víctima advirtió del robo cuando recibió varios mensajes de su banco informando sobre cargos sospechosos de pequeña cuantía con sus tarjetas sustraídas. A partir de estos indicios, los agentes iniciaron las gestiones de investigación correspondientes en el marco de la operación.

Con las imágenes de los comercios donde se realizaron los cargos no autorizados, en Puerto del Rosario, se pudo identificar al presunto autor. La colaboración con la Policía Nacional fue determinante, ya que el sospechoso resultó ser una persona habitual y

conocida en esa localidad por hechos similares.

Identificación del sospechoso

Con esta información, los agentes de Corralejo continuaron las pesquisas. Tras recopilar declaraciones y realizar un reconocimiento fotográfico, confirmaron que la vestimenta que el sospechoso llevaba en el momento de utilizar las tarjetas coincidía plenamente con la que se observaba en las grabaciones del entorno de la vivienda vacacional.

El uso de una gorra muy característica permitió a los investigadores identificarlo con claridad, quedando así vinculado al hurto. Durante las gestiones de localización, que se desarrollaron entre la noche del 19 y la mañana del 20 de enero, la Guardia Civil logró encontrar al sospechoso en Puerto del Rosario. En el momento de su intervención, los agentes recuperaron uno de los anillos sustraídos, una pieza de oro con piedras preciosas y varios rubíes, que fue reconocida por la víctima como de su propiedad.

Las diligencias y el detenido pasaron a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Puerto del Rosario, quedando en libertad con cargos.