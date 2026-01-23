Incautados 877 kilogramos de hachís, tres detenidos y varias embarcaciones y vehículos en Fuerteventura tras una operación coordinada con Marruecos

La Guardia Civil intercepta 877 kg de hachís en Fuerteventura. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a tres personas y ha incautado 877 kilogramos de hachís durante una operación desarrollada en la isla majorera. La actuación, enmarcada en la Operación “Puerto Nuevo”, contó con la colaboración de la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos (DGST), que proporcionó información clave para detectar al grupo criminal.

Los agentes intervinieron también dos vehículos, una embarcación semirrígida y varios dispositivos electrónicos utilizados por los arrestados. Tras su puesta a disposición judicial, la Fiscalía solicitó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza, medida que aceptó el juez.

Cooperación con Marruecos

La investigación se inició gracias a la información facilitada por Marruecos. Permitió seguir discretamente los movimientos del grupo criminal durante semanas, hasta identificar la noche en que planeaban introducir la droga en la isla. Durante el operativo, los agentes observaron la llegada de la embarcación y el traslado de los fardos a una furgoneta que fue interceptada rápidamente.

La Guardia Civil destacó que el éxito de la operación se debe a la coordinación entre unidades y la cooperación internacional con Marruecos, reforzando la lucha contra el tráfico de drogas y las redes criminales que operan entre ambas orillas.