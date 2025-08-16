UGT denuncia incumplimientos y advierte de nuevas jornadas de paros en pleno verano

La huelga del personal de tierra de Menzies comenzó este sábado en cinco aeropuertos españoles. Según UGT, se registraron algunas cancelaciones en Palma y Barcelona. El sindicato explicó que no hubo incidentes graves durante la primera jornada. Aun así, se produjeron demoras y cancelaciones que afectaron a varias compañías aéreas.

Pasajeros a la espera de facturación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, este viernes | EFE / J.P. Gandul

De forma paralela, Azul Handling continúa con paros intermitentes desde el viernes en los aeropuertos donde presta servicios para Ryanair en España. UGT acusa a la empresa de boicotear la huelga. Los paros en Azul Handling se realizan en tres franjas horarias diarias. Según UGT, la empresa no facilita datos oficiales sobre el alcance de estas movilizaciones.

Menzies concentra más seguimiento sindical

La huelga de Menzies se repetirá los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto en todos los aeropuertos donde opera: Barcelona, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur. Más de 600 trabajadores de Menzies Aviation Ibérica y Menzies Ground Services fueron llamados a la movilización. Reclaman garantías salariales y una plantilla suficiente para cubrir turnos y vacaciones.

El grupo británico Menzies gestiona servicios de asistencia en tierra para Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air, tras ganar concursos de Aena en 2023.

Según UGT, en las primeras horas se cancelaron al menos cinco vuelos de British Airways, Transavia y Norwegian, aunque la empresa aún no ha confirmado los datos.

Ryanair resta importancia a los paros

Sobre la huelga de Azul Handling, Ryanair aseguró que no espera cancelaciones debido a los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes. Sin embargo, UGT sostiene que dispone de pruebas de cancelaciones en Sevilla, Barcelona y Málaga, que la aerolínea justifica como parte de la operativa habitual.

Los paros de Azul Handling se repetirán todos los miércoles, viernes, sábados y domingos del año. Afectan a más de veinte aeropuertos, entre ellos Madrid, Málaga, Alicante, Barcelona, Sevilla y Valencia.

UGT advirtió que las protestas continuarán hasta lograr avances en las negociaciones. Mientras tanto, los aeropuertos españoles se enfrentan a un agosto con servicios limitados y creciente incertidumbre para los viajeros.