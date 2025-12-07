La Feria Regional de Artesanía de Canarias permanecerá abierta entre el 5 y el 8 de diciembre, con entrada gratuita

Imagen cedida.

La Feria de Artesanía de Canarias, organizada por el Cabildo de Tenerife y el Gobierno regional, continúa su programación destacada. Este sábado, 6 de diciembre, se celebró el primero de los desfiles educativos, que rindió homenaje a la indumentaria tradicional canaria y ofreció al público un recorrido histórico por los trajes tradicionales de las siete islas, utilizados a finales del siglo XVIII y el siglo XIX.

Indumentaria tradicional

El consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, explicó que “desde el Cabildo apoyamos con firmeza la preservación de nuestras tradiciones, y la indumentaria tradicional es una pieza clave de nuestra identidad. Este desfile es una excelente oportunidad para que los asistentes conozcan de cerca la historia de nuestra vestimenta, sus simbolismos y su evolución”.

El consejero avanzó que “este domingo continuaremos con el segundo desfile, que estará dedicado a la indumentaria tradicional de Tenerife a finales del siglo XX y principios del XX, una parte esencial de la cultura de Tenerife y de nuestras costumbres rurales”.

Imagen cedida.

Técnicas de patronaje

Por su parte, la directora de Industria del Gobierno de Canarias, Ana Zurita,destacó «el valor cultural de la artesanía como patrimonio vivo del archipiélago y expresión de nuestra canariedad, a través de las microexperiencias, como las técnicas de patronaje sobre la indumentaria tradicional. La feria de artesanía no es solo una exposición de 140 artesanos, sino una cita de técnicas, experiencias y actividades para toda la familia».

El desfile inaugural permitió a los asistentes apreciar la evolución de la indumentaria regional y comprender cómo, a pesar de compartir una raíz común, cada isla desarrolló características únicas en sus trajes, adaptados a sus respectivas realidades sociales y económicas. Los trajes que desfilaron, desde las prendas de domingo o fiesta, hasta las de faena, fueron un reflejo de la identidad canaria y una invitación a conocer más a fondo las tradiciones textiles del Archipiélago. Cada conjunto fue acompañado de una explicación detallada sobre su contexto histórico, los materiales empleados y su simbolismo cultural.

Recursos disponibles

Este domingo, 7 de diciembre, a las 18:00 horas, tendrá lugar el segundo desfile educativo, que ofrecerá una muestra de la indumentaria tradicional de Tenerife de finales del siglo XIX y principios del XX. Este bloque estará centrado en los hábitos y el luto, una propuesta que busca recuperar la memoria histórica de quienes trabajaron la tierra y cuya vestimenta reflejaba tanto las duras condiciones de la vida rural como las transformaciones sociales del siglo pasado.

Se mostrarán prendas utilizadas en labores agrícolas, vestimentas de uso diario, ropa de trabajo y piezas características de momentos clave como romerías, fiestas locales o eventos comunitarios. El recorrido permitirá al público reconocer cómo los materiales, los cortes y los colores se adaptaban a las necesidades del entorno, a la economía familiar y a los recursos disponibles en cada época.

Imagen cedida.

Feria Regional de Artesanía

La 41ª edición de la Feria Regional de Artesanía de Canarias permanecerá abierta entre el 5 y el 8 de diciembre, con entrada gratuita, en horario de 10:00 a 21:00 horas, y el lunes 8 en horario de 10:00 a 19:00 horas.

La presente edición reúne a un total de 140 artesanos de las islas, que comercializarán sus obras y productos en más de 12.000 metros cuadrados, abarcando medio centenar de oficios como el bordado, los trajes tradicionales, la cestería de vara, la cerámica, la joyería, o la carpintería, entre otros. Además, cuenta con un amplio programa de talleres, clases magistrales, actuaciones musicales y una zona gastronómica.