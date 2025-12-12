Canarias ocupa el sexto lugar en el ranking nacional por estudios de videojuegos con 44 empresas que se dedican a este sector

Informa: RTVC.

Canarias está entre las diez Comunidades Autónomas del país con mayor número de estudios de videojuegos. Precisamente, Tenerife acoge el II Foro Profesional del Videojuego ‘Canary Islands Games’.

Durante una jornada creadores, empresarios y promotores han conocido las tendencias de una industria que genera 2.400 millones de euros al año en España. Santa Cruz de Tenerife se convierte en un escaparate de las empresas canarias con el fin de intercambiar información de lo que se hace en las islas.

Punto de encuentro profesional

El foro es un punto de encuentro profesional en el que participan 44 empresas dedicadas a la industria del videojuego. Orientado a los especialistas del sector durante un día podrán abordar diferentes temáticas relacionadas con los proyectos de éxito en Canarias.

Entre los asistentes han estado estudios tan reconocidos como Broken Bird Games, The Game Kitchen, Drakhar Studio o Quantum Box. Además, Emilio Hurtado, canario recientemente reconocido por la plataforma Linkedin como “el profesional más influyente en videojuegos y esports a nivel mundial”.

También, ha contado con una zona para probar nuevos videojuegos realizados en el archipiélago y proyectos en desarrollo. En el que se ha adelantado una de las iniciativas del próximo Estudio Estratégico para el Desarrollo de la Industria Canaria del Videojuego, enfocado al desarrollo de planes estratégicos para administraciones y marcas internacionales dentro de esta industria.

Uno de los mayores entretenimientos a nivel mundial, se estima que en Canarias el número de jugadores de videojuegos asciende a un millón de personas.