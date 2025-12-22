El espacio navideño, instalado en el parque de La Vega, espera a más de 18.000 visitantes hasta el 4 de enero

El Ayuntamiento de La Laguna inauguró este lunes el Campamento Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, ubicado por primera vez en el parque de La Vega. El recinto recibirá hasta el 4 de enero a más de 18.000 personas, que podrán entregar sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar.

La Laguna inaugura el Campamento de los Reyes Magos | Ayuntamiento de La Laguna

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, abrió oficialmente las puertas del campamento junto a personajes infantiles, talleres, música y atracciones para toda la familia. La propuesta reunió desde el primer día a niños y adultos, atraídos por una amplia oferta lúdica y participativa.

Un referente navideño en Canarias

El primer edil destacó que “actividad se ha convertido en uno de los lugares de referencia de la Navidad en Canarias”, según la alta demanda registrada. El Ayuntamiento amplió el aforo tras superar las 10.500 personas que visitaron el campamento en 2024, con entradas físicas y virtuales agotadas.

El concejal de Fiestas, Dailos González, agradeció “esta gran acogida de la población lagunera y tinerfeña” en esta nueva edición. González subrayó que la nueva ubicación permite mejorar la oferta de dinamización, centrada en fantasía, música, tradiciones y alegría.

Accesos organizados y horarios adaptados

El Campamento Real ofrecerá hasta el 4 de enero dos pases diarios, con una duración aproximada de dos horas y media. El sistema de franjas horarias garantiza una experiencia cómoda, segura y ordenada para todas las familias asistentes.

La mayoría de las jornadas se desarrollarán en horario de tarde, con pases especiales por la mañana los días 24 y 31 de diciembre. Esta planificación se adapta al calendario festivo y a las celebraciones navideñas del municipio.

Antesala de la llegada real

El campamento servirá como preludio de la llegada oficial de los Reyes Magos, prevista para la mañana del 5 de enero. Ese día, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán la ciudad tras ser recibidos por el alcalde y la corporación municipal.

La jornada culminará con la tradicional Cabalgata de Reyes, considerada la más antigua de Canarias. El desfile volverá a llenar las calles de La Laguna de magia y tradición.