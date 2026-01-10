El proyecto busca transformar estos miradores en puntos de información turística virtual, combinando el valor paisajístico del entorno con el uso de tecnología de realidad

Imagen cedida.

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha una red de miradores inmersivos como herramienta para mejorar la experiencia de quienes visitan el municipio, siendo el mirador de San Roque el primero en incorporar este nuevo formato, desde el que se obtiene una vista del centro histórico y de la vega lagunera.

Consistorio lagunero

El proyecto busca transformar estos espacios en puntos de información turística virtual, combinando el valor paisajístico del entorno con el uso de tecnología de realidad aumentada, que permitiría identificar los principales recursos turísticos visibles desde el mirador, acceder a contenidos informativos y descubrir el territorio antes de adentrarse en él, según ha precisado el consistorio lagunero en una nota de prensa.

De este modo, los miradores pasan de ser simples puntos de observación a convertirse en herramientas de interpretación del paisaje y de comprensión de la relación entre la ciudad histórica y su entorno territorial.

Puntos de observación

Agrega el Ayuntamiento que esta iniciativa se apoya en los estudios técnicos desarrollados para la creación de una red territorial de miradores y puntos de observación, concebida como un sistema conectado que permitirá ordenar y diversificar la oferta turística, equilibrar los flujos de visitantes y poner en valor paisajes.

El estudio técnico, elaborado por la Universidad de La Laguna, plantea la creación de una red territorial de miradores y puntos de observación conectados entre sí, con el objetivo de facilitar la lectura e interpretación del territorio, reforzar la identidad paisajística y cultural y promover un uso turístico más sostenible.

Puntos de interés

En concreto, el mirador inmersivo de San Roque contará con un panel informativo con código QR que permitirá acceder, a través del teléfono móvil, a una aplicación de realidad aumentada desde la que se identifican los puntos de interés turístico visibles en el horizonte. Al seleccionar cada uno de ellos, el usuario podrá consultar información detallada, imágenes en formato 360 grados y contenidos locutados en varios idiomas.