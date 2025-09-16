La Laguna presenta el futuro pabellón del CB Canarias

El nuevo pabellón municipal de La Laguna estará ubicado en Las Mantecas y cuenta con un presupuesto de 32 millones de euros

El nuevo pabellón municipal de La Laguna será la futura casa del CB Canarias, que será su principal usuario pero estará abierto a diferentes eventos.

Diseño del proyecto del nuevo pabellón municipal de La Laguna / Ayuntamiento de La Laguna

Datos del nuevo pabellón municipal

Estará ubicado en Las Mantecas.

Tiene una parcela de 42.365 metros cuadrados .

. Ocupará 10.591 metros cuadrados .

. Cuenta con parada del tranvía .

. Conexión directa con la TF-5 y el Campus Universitario .

. Contará con aparcamientos soterrados con capacidad para unos 800 vehículos.

Tendrá capacidad aproximada de 10.000 personas .

. En los alrededores se instalará una gran zona verde dedicada a parque público.

Instalación para diferentes eventos

El nuevo pabellón municipal se destinará no solo a grandes eventos campeonatos deportivos. En él podrán celebrarse ferias, conciertos y congresos.

El proyecto lo ha realizado el Ayuntamiento de La Laguna y ha contado con la participación también del CB Canarias en su diseño y viendo las necesidades, primero de acoger abonados porque el Santiago Martín se ha quedado pequeño con los 4.500 abonados que tiene en la actualidad. También para la celebración de grandes eventos deportivos como la Copa ACB.

El proyecto es una vieja reivindicación en la que se lleva trabajando varios años. La presentación se ha realizado en el histórico Pabellón Juan Ríos Tejera.



