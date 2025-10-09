ES NOTICIA

La Laguna rechaza el partido frente al equipo israelí Bnei Herzliya

Redacción RTVC
El partido está programado para el 14 de octubre y el Ayuntamiento aprobó una moción para su rechazo

Mientras las manifestaciones contra el genocidio en Gaza se multiplican por toda España, la localidad tinerfeña de La Laguna se prepara para recibir al equipo de baloncesto israelí Bnei Herzliya, un encuentro que ha suscitado un gran rechazo entre aficionados, activistas y políticos.

El Ayuntamiento de La Laguna ha dado este jueves un paso importante al aprobar una moción que rechaza la celebración del encuentro y se une a la tendencia con una postura firme en contra de la presencia de estos equipos en competiciones internacionales.

Uso propagandístico del régimen israelí

El Ayuntamiento de La Laguna también traspasará esta repulsa a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) tras conocerse que tres federaciones de baloncesto israelíes visitarán España en los próximos días.

Diversos colectivos sociales también han manifestado su repulsa a que se celebre este partido el próximo 14 de octubre. Según aseguran a RTVC, quieren evitar un uso propagandístico, decisión que han compartido los políticos locales promoviendo esta moción.

“Queremos denunciar el uso maquiavélico que hace el régimen de Israel con el deporte”, declaró Gonzalo Rodríguez, miembro de la Plataforma Boicot Deportivo a Israel.

Por otro lado, para los concejales que respaldaron la moción, es crucial continuar luchando por los derechos humanos a nivel global y asegurarse de que el deporte no se utilice como herramienta de propaganda política.

“Estamos posicionándonos en contra de Israel, en contra del genocidio y en favor de los derechos humanos”, afirmó Badel Albelo, consejal del PSOE en La Laguna.

“Unidad Se Puede ha mostrado su apoyo a la libertad del pueblo palestino y, por supuesto, en esta ocasión lo vamos a volver a apoyar”, afirmó Idaira Afonso, portavoz de Unidas Se Puede.

Mientras, Alberto Rodríguez, portavoz de Drago Canarias, aseguró que “es fundamental que continúen todas estas medidas, pero no solo mientras continúen los genocidios, sino mientras continúen las políticas de apartheid”.

La moción no fue respaldada por todos los concejales. Los cinco concejales de PP, Vox y el concejal no adscrito votaron en contra. Desde Vox, su portavoz, Manuel Rodríguez-Pardo, cuestionó: “¿Podemos acaso discriminar a ciudadanos israelíes por ser israelíes?”.

