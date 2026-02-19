Consulta el calendario, los horarios y la previa de la Copa del Rey Valencia 2026 donde el equipo tinerfeño buscará el trofeo como sorpresa del torneo

La Copa del Rey Valencia 2026 comienza este jueves con el partido que enfrentará a las 17:00 hora canaria al Valencia Basket y Asisa Joventut, un torneo donde La Laguna Tenerife buscará dar la sorpresa y llevarse el que sería el primer trofeo de este tipo en su haber.

La Laguna Tenerife buscará dar la sorpresa en la Copa del Rey 2026/ Imagen de la ACB

El equipo tinerfeño disputará su encuentro de cuartos de final frente al Kosner Baskonia este viernes a las 17:00 hora canaria, partido perteneciente a la eliminatoria C. En caso de ganar frente al equipo vasco, se enfrentaría en semifinales al Barça o UCAM Murcia.

Valencia Basket vs Asisa Joventut

El Valencia Basket y Asisa Joventut serán los primeros dos equipos en disputar su encuentro en los cuartos de final de la Copa del Rey ACB este jueves a las 17:00 hora canaria. El equipo valenciano llega al torneo como local y como máximo favorito a llevárselo, rompiendo con la tendencia tradicional de Barça y Real Madrid.

El equipo de Badalona llega como octavo al cruce en la clasificación ACB pero con dos victorias seguidas en la liga nacional mientras que el equipo valenciano ocupa la segunda plaza en la clasificación.

Real Madrid vs Unicaja Málaga

El Real Madrid se enfrentará este jueves a las 20:00 hora canaria al Unicaja Málaga, un encuentro de alto nivel donde ambos equipos se juegan pasar a semifinales y enfrentarse al Valencia Basket o Asisa Joventut.

El equipo madrileño parte como favorito y primero en la clasificación con solo dos derrotas en la liga nacional de los veinte partidos disputados. Por otro lado, el conjunto andaluz es el vigente campeón de este torneo tras disputar una temporada histórica a todos los niveles en la 2024/25.

Kosner Baskonia vs La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife se enfrentará al Kosner Baskonia este viernes a las 17:00 hora canaria, en un encuentro de alto voltaje frente a un rival con el que esta temporada presenta un balance de una victoria y una derrota.

El conjunto aurinegro llega al partido con sensaciones encontradas, a pesar de haber saldado con victoria su último encuentro en la Liga Endesa y ocupar la séptima posición en la clasificación. Por su parte, el equipo vasco ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en la liga nacional y se sitúa en el quinto puesto.

El juego físico del conjunto vitoriano, con varios jugadores ex-NBA como Timothé Luwawu-Cabarrot, dificultará las opciones de una plantilla veterana como la aurinegra, que busca dar la sorpresa en el torneo de la mano de las leyendas Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini.

Barça vs UCAM Murcia

El Barça se enfrentará este viernes a las 20:00 hora canaria al UCAM Murcia en el que será el último encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto. Tras un inicio difícil de temporada, el equipo de la ciudad condal ha recuperado sensaciones y actualmente ocupa la cuarta posición en la clasificación.

Por su parte, el conjunto murciano es una de las grandes sorpresas del curso, con un balance de 14 victorias y 6 derrotas que le ha permitido situarse en un más que merecido tercer puesto. El equipo dirigido por Sito Alonso buscará dar continuidad a su buen momento y alcanzar unas semifinales históricas.

Horarios de las semifinales y final

Las semifinales se disputarán el próximo sábado a las 17:00 y 20:00 hora canaria En el primer encuentro se enfrentarán el ganador del Valencia Basket–Asisa Joventut y el ganador del Real Madrid–Unicaja Málaga.

Por otro lado, en el partido de las 20:00, el ganador del Kosner Baskonia–La Laguna Tenerife se medirá al ganador del Barça–UCAM Murcia, un encuentro al que el equipo canario tiene como primer objetivo en este torneo.

Imagen del calendario de la Copa del Rey ACB 2026/ Imagen de la ACB

Por último, la final se disputará el próximo domingo a las 18:00 hora canaria. Los ocho equipos que participan en la Copa del Rey buscarán alzarse con el título de campeón en uno de los torneos más importantes del calendario del baloncesto nacional.