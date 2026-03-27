El base australiano, Patty Mills, destaca el ambiente familiar del vestuario y asegura que su objetivo es adaptarse rápido para ayudar al equipo a seguir compitiendo por los títulos

La Laguna Tenerife presenta a Patty Mills, que llega con ambición y espíritu de equipo. La Laguna Tenerife

Se ha presentado oficialmente al base australiano Patty Mills en La Laguna Tenerife , quien ya ha debutado con el conjunto aurinegro y se incorpora con el objetivo de aportar experiencia y reforzar la competitividad del equipo en el tramo decisivo de la temporada.

Desde el club destacan el privilegio de contar con un jugador de talla internacional que ha elegido la isla para continuar su carrera.

Durante su intervención, Mills explicó que su llegada responde tanto a una oportunidad deportiva como a su conexión con la isla, el club y su cultura.

Ser parte de algo significativo

El jugador subrayó que busca contribuir de inmediato a un equipo con ambición de seguir ganando, valorando especialmente el ambiente “familiar” del vestuario y la ausencia de egos como una de las grandes fortalezas del grupo.

El base también reconoció la exigencia de incorporarse a estas alturas de la temporada, con el reto de adaptarse rápidamente a los sistemas de juego y al idioma, pero aseguró estar centrado en integrarse lo antes posible y ayudar al equipo a lograr sus objetivos.

“Quiero ser parte de algo significativo y competir para ganar”, afirmó, destacando su ilusión por representar al club y a la afición tinerfeña.