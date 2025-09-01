El madrileño lucirá el dorsal 33 y espera aportar versatilidad al equipo aurinegro

La Laguna Tenerife presentó este lunes a uno de sus cuatro fichajes para la próxima temporada, Héctor Alderete, que llega al equipo aurinegro con ilusión y la determinación de aprovechar la oportunidad que supone dar el salto a la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife presenta a Héctor Alderete, una de las nuevas caras del conjunto aurinegro / Imagen cedida por La Laguna Tenerife

El jugador, procedente del Estudiantes, agradeció la confianza del club y la directiva en un acto en el que se mostró emocionado y motivado por comenzar una nueva etapa en su carrera. «Estoy muy contento, voy a intentar darlo todo y tengo muchas ganas de empezar ya«, afirmó.

Grandes expectativas y sentimientos encontrados

El joven alero reconoció que su aterrizaje en el conjunto lagunero está siendo más sencillo de lo esperado gracias al apoyo de sus compañeros. “Venía con la expectación de ver cómo iba a ser, porque es un equipo muy diferente al que estoy acostumbrado, con mucha gente con experiencia, pero todo el mundo me lo está poniendo muy fácil», explicó.

Sobre su papel dentro de un vestuario consolidado, Alderete dejó claro que afronta esta etapa con humildad y mentalidad de aprendizaje. El madrileño destacó la actitud que espera adoptar en cada entreno y preparativo fijándose en sus compañeros y escuchando cada indicación de Txus Vidorreta.

En cuanto a su cambio de equipo, para el alero madrileño no fue fácil desde el punto de vista sentimental, ya que se formó y creció en el Estudiantes, pero considera que unirse a un club ACB como La Laguna Tenerife es una oportunidad única.

“Fue difícil dejar el club de toda mi vida, pero al final era una oportunidad espectacular que pasan pocas veces y no tuve muchas dudas en decir que sí”, aseguró. Además, valoró positivamente el hecho de disputar dos competiciones, lo que puede darle más opciones para sumar minutos y demostrar su valía.

Aportación al equipo

En cuanto a lo que puede aportar al conjunto tinerfeño, Alderete se definió como un jugador versátil, capaz de adaptarse a diferentes posiciones y necesidades del equipo.

“Puedo aportar un poco de todo: ir al rebote ofensivo, defender en varias posiciones, darle ritmo al equipo en transición y aprovechar los tiros abiertos. Mi intención es dar energía y ayudar donde haga falta”, indicó.

También reveló que lucirá el dorsal 33, un número con un significado especial para él por referencias familiares y jugadores como Larry Bird o Javier Beirán, alero con el que compartió equipo y al que dice admirar mucho.

“Con Héctor ganamos mucha energía, mentalidad y dureza. Es un jugador versátil, que puede aportar en diferentes facetas del juego, y esos son los perfiles que nos gustan en este club”, aseguró Nico Richotti, secretario técnico de La Laguna Tenerife.

Con este fichaje, el La Laguna Tenerife espera sumar talento y proyección a su plantilla, mientras Alderete afronta el reto de consolidarse en la élite del baloncesto español gracias a su juventud y su participación en las inferiores con España y el Estudiantes.