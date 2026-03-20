El Galatasaray turco será el adversario de La Laguna Tenerife en el playoff de cuartos de final de la Basketball Champions League, con el factor cancha a su favor en el partido de vuelta

La Laguna Tenerife se medirá a Galatasaray en los cuartos de final de la Basketball Champions League / La Laguna Tenerife

El Galatasaray turco será el adversario de La Laguna Tenerife en el playoff de cuartos de final de la Basketball Champions League (BCL), según deparó el sorteo celebrado este mediodía en la exposición permanente de la Ciudad Romana de Baetulo, en el Museo de Badalona.

La localidad catalana será la sede de la Final Four, a disputarse del 7 al 9 de mayo; y el club aurinegro estuvo hoy representado en el sorteo por su presidente, Aniano Cabrera, en un evento que contó con Jordi Villacampa y Anna Cruz ejerciendo de manos inocentes.

Primer paso hacia la Final Four

La eliminatoria ante la escuadra turca se jugará al mejor de tres partidos, con factor cancha a favor de los aurinegros, gracias al primer puesto conseguido en el Round of 16.

El primer asalto tendrá lugar en el Santiago Martín el miércoles día 1 de abril (20.00 hora canaria); el segundo, a domicilio, en Estambul, el miércoles día 8 de abril (17:00 hora canaria); y el tercero, en caso de ser necesario, se jugaría de nuevo en la Isla, el miércoles día 15 de abril (Santiago Martín, 20.00 hora canaria).

En el cuadro por novena vez

Para el club tinerfeño será la novena participación en diez ediciones del torneo, octava consecutiva, en el Top 8, todas ellas bajo la dirección de Txus Vidorreta.

El acto de hoy sirvió igualmente para definir el cuadro con los posibles cruces en semifinales de cara a la Final Four, de manera que el ganador de la serie de los tinerfeños se mediría luego al vencedor de la eliminatoria entre Rytas Vilnius y el ERA Nymburk checo, en el zaguán de la gran final. Por el otro lado del cuadro, los emparejamientos fueron AEK-Joventut y Unicaja Málaga-Alba de Berlín.

Un clásico

Verdugo canarista en las semifinales de la última Final Four celebrada en Atenas (80-90), el Galatasaray ha accedido a los cuartos de final, tras ser segundo del Grupo I en un triple empate con Rytas Vilnius y Le Mans Sarthe (4/2). Antes, logró la clasificación para el Top 16 eludiendo el play in, después de ser primero del Grupo E, en la primera fase, con un balance de 5/1.

Su palmarés le convierte en uno de los cocos habituales de la Superliga turca. Fundado en 1911, cuenta con 60 temporadas en la élite y un importante historial en competiciones europeas. Cumple su sexta presencia consecutiva en la BCL, de la que es el actual subcampeón (cayó en la final ante Unicaja Málaga), después de haber sumado un total de 97 partidos de Euroliga y 103 de Eurocup, torneo del que fue campeón en la edición 2015/16, con Ergin Ataman de entrenador, tras derrotar al Granca en semifinales.

Aparte de la citada coincidencia en las semifinales del año pasado, ambos equipos coincidieron en la fase de grupos de la edición 20/21. Por aquel entonces, el equipo aurinegro saldó con triunfo los dos partidos: 85-72, en el Santiago Martín; y 89-104, en Estambul, con 34 puntos y un 8/11 en triples de Sasu Salin.