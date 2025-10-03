La Laguna Tenerife comienza la nueva temporada de la Liga Endesa como local y ante el BAXI Manresa después de las buenas sensaciones dejada en la Supercopa de España donde estuvo cerca de meterse en la final

La Laguna Tenerife, que abrirá su calendario en la Liga Endesa en casa frente al BAXI Manresa, este sábado, 4 de octubre, a las 19:00 horas en el Pabellón Santiago Martín. El conjunto tinerfeño llega tras una pretemporada sólida y con la ambición de repetir protagonismo en la competición nacional e internacional. Uno de sus fichajes destacados es Rokas Giedraitis, quien apunta a tener un rol importante en el equipo de Txus Vidorreta.

Giedraitis ya conoce la Liga Endesa de su paso por el Baskonia. De hecho, llegó a jugar 110 partidos ACB en tres temporadas (2020/23), con medias de 11,6 puntos, 3,5 rebotes y 1,4 asistencias para 12,4 créditos de valoración por encuentro; amén de haber sido incluido en el ‘Segundo Mejor Quinteto’ de la competición en la campaña 20/21.

El club ha generado altas expectativas por la últimas temperadas donde se ha codeado con los grandes de la ACB, así como por su reciente participación en la Supercopa de España donde estuvo cerca de derrotar al Real Madrid en semifinales.

Tendencia favorable a La Laguna Tenerife

El BAXI Manresa, por su parte, llega con la necesidad de comenzar con buen pie tras un arranque irregular en la Eurocup, con una derrota frente al Cedevita Olimpia. Las rotaciones del técnico Diego Ocampo y el acierto ofensivo serán claves para hacerse fuerte incluso fuera de casa.

En cuanto a precedentes, el conjunto tinerfeño domina el historial: 26 victorias frente a 15 de Manresa en los enfrentamientos directos. En la pasada temporada, el último duelo cayó del lado isleño con marcador 86-83 en el Nou Congost.

Con este primer partido de la Liga Endesa, La Laguna Tenerife buscará afirmarse desde el arranque, mientras que el equipo catalán tratará de imponer su carácter como visitante. La batalla en el perímetro, la dirección de juego y el control del ritmo serán factores decisivos.

