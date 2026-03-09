InicioDeportesBaloncesto

La Laguna Tenerife vs Dreamland Gran Canaria | Basketball Champions League 25-26

Andrea Aragones Puado
La Laguna Tenerife vs Dreamland Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este miércoles 11 de marzo. Partido correspondiente a la Basketball Champions League. Lo puedes seguir en directo en RTVC

La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este miércoles 11 de marzo a las 20:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la Basketball Champions League.

El Dreamland Gran Canaria revive ante La Laguna Tenerife y se anota el primer derbi canario en Europa
El equipo tinerfeño llega al encuentro tras ganar su último partido ante el ERA Nymburk en el partido del grupo L. Mientras que el equipo grancanario llega al partido tras ganar también ante el Pallacanestro Trieste, en el anterior encuentro del grupo.

Clasificación de La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria se encontraba en tercera posición, mientras que La Laguna Tenerife se encontraba en la primera posición del grupo L.

La Laguna Tenerife se encuentra en segunda posición, mientras que el Dreamland Gran Canaria se encuentra en la primera posición del grupo L.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria

En los últimos cinco enfrentamientos entre La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria, el ‘Granca’ ha ganado los dos últimos enfrentamientos entre ambos, pero los otros tres los ganó el CB Canarias. Por un lado, La Laguna Tenerife llega al partido habiendo ganado dos de los últimos cinco partidos. Del mismo modo que el Dreamland Gran Canaria, que llega también habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos.

