La Laguna Tenerife vs ERA Nymburk. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este martes 20 de enero. Partido correspondiente a la Basketball Champions League. Lo puedes seguir en directo en RTVC

La Laguna Tenerife y ERA Nymburk se enfrentan este martes 20 de enero a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la Basketball Champions League.

La Laguna Tenerife vs ERA Nymburk | Basketball Champions League 25-26

El equipo grancanario se encuentra en la Grupo L junto con el Dreamland Gran Canaria. El CB Canarias se clasificó como primero de su grupo, el Grupo D, con 10 puntos. Mientras que el equipo checo se clasificó como tercero de su grupo, el Grupo B, con 7 puntos.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y ERA Nymburk

En la clasificación, ambos equipos se encuentran con 0 puntos puesto que este es el primer partido del grupo.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y ERA Nymburk

La Laguna Tenerife y ERA Nymburk se han enfrentado dos veces, coincidiendo que en ambas ocasiones ha ganado el equipo visitante.

