La Laguna Tenerife vs Pallacanestro Trieste. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este miércoles 28 de enero. Partido correspondiente a la Basketball Champions League. Lo puedes seguir en directo en RTVC

La Laguna Tenerife y Pallacanestro Trieste se enfrentan este miércoles 28 de enero a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la Basketball Champions League.

La Laguna Tenerife vs Pallacanestro Trieste | Basketball Champions League 25-26

El CB Canarias llega al encuentro tras ganar su último partido ante el ERA Nymburk en el partido del grupo L. Mientras que el equipo italiano llega al partido tras ganar ante el Dreamland Gran Canaria, en el anterior encuentro del grupo.

Clasificación de La Laguna Tenerife y Pallacanestro Trieste

La Laguna Tenerife se encuentra en primera posición, mientras que el Pallacanestro Trieste se encuentra en la segunda posición del grupo L.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Pallacanestro Trieste

Ambos equipos no se han enfrentado nunca. Por un lado, el La Laguna Tenerife llega al partido habiendo ganado sus dos últimos partidos. Mientras que el Pallacanestro Trieste llega habiendo ganado sus cuatro últimos partidos.

Te puede interesar: