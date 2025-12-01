La Laguna Tenerife vs Real Madrid | J9 Liga Endesa 25-26

La Laguna Tenerife vs Real Madrid. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 7 de diciembre. Partido correspondiente a la J9 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

La Laguna Tenerife y Real Madrid se enfrentan este domingo 7 de diciembre a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife vs Real Madrid | J9 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 5ª posición de la clasificación mientras que el conjunto madrileño es 2º en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 8 contra el Basket Zaragoza. Mientras que el equipo madridista llega al encuentro tras ganar ante el Coviran Granada en la Liga.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y Real Madrid

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en quinta posición. En cambio, el Real Madrid ocupa la segunda posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Real Madrid

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos el Real Madrid ha ganado los cinco.

