El equipo aurinegro busca mantener el liderato contra un rival complejo como el Unicaja Málaga

La Laguna Tenerife se enfrenta este sábado a las 19:00 (hora canaria) al Unicaja Málaga en casa, en el Santiago Martín. El conjunto tinerfeño buscará mantenerse líder de la Liga Endesa tras registrar un pleno de victorias en los primeros tres partidos.

La Laguna Tenerife vs Unicaja Málaga | J4 Liga Endesa 25-26

Mientras, el Unicaja Málaga, uno de los rivales más complejos del calendario de la Liga Endesa, buscará frenar a la plantilla de Txus Vidorreta a través de su juego rápido y de transición. El equipo malagueño ha registrado 2 victorias y una derrota.

Un inicio inmejorable

La Laguna Tenerife no podía empezar la nueva temporada de mejor manera tras registrar un pleno de victorias en ambas competiciones: la Liga Endesa y la Basketball Champions League (BCL). El equipo canario marca la diferencia, sobre todo, desde el lado ofensivo, con un promedio de 98,7 puntos por partido en la liga nacional.

Los veteranos Giorgi Shermadini y Marcelinho Huertas siguen marcando el ritmo del equipo a pesar de su longevidad. El georgiano se postula como favorito para ganar el MVP del mes de octubre, mientras que el base sudamericano ya se ha convertido en el décimo jugador con más minutos en la historia de la Liga Endesa.

El escolta madrileño Jaime Fernández y el nuevo fichaje de este mercado veraniego, el alero lituano Rokas Giedraitis, son otros de los nombres propios de este gran inicio de temporada. El báltico fue el mejor del conjunto aurinegro en el último encuentro en casa frente al UCAM Murcia, con un gran acierto desde la línea de tres, brazos largos e incómodos en defensa y una valoración final de 23.

Por otro lado, el Unicaja viene de caer en la jornada 3 frente al Barça, un encuentro en el que los malagueños registraron un pobre 15 % de acierto desde la línea de tres, lo que les penalizó en los compases finales.

La plantilla de Ibon Navarro se enfrenta a un problema en el costado ofensivo, donde se posiciona como el décimocuarto equipo de la liga en puntos anotados. Jugadores como el pívot Olek Balcerowski, el base Kendrick Perry y el alero Tyson Pérez marcan la tónica del conjunto malagueño.

Últimos resultados entre ambos equipos

La Laguna Tenerife se enfrenta a un balance negativo de cuatro derrotas en los últimos cinco enfrentamientos frente al Unicaja, equipo que durante el curso pasado firmó una temporada histórica llevándose la Copa del Rey y la BCL.