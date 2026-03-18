La litigación abusiva para cancelar a feministas, en «Ídolos de Tara»

El programa de Igualdad de La Radio Canaria hará pedagogía mañana martes a las 18.30 del denominado SLAPP, un término que alude a las demandas estratégicas que tratan de silenciar la participación pública de colectivos o personas individuales

La litigación abusiva ha sido una herramienta que se ha venido utilizando desde los ámbitos de poder para acallar las voces críticas. Alguno de los ejemplos más conocidos del término SLAPP tienen que ver con la lucha de colectivos ecologistas contra grandes compañías.

El término, que significa «demandas estratégicas contra la participación pública», también comienza ahora a utilizarse para silenciar y cancelar las críticas que realizan los colectivos feministas o las activistas.

La abogada penalista Laia Serra será la invitada de esta semana al programa que dirige y presenta la delegada de Igualdad de RTVC, Noemi Galván. Serra ha sido una de las primeras abogadas españolas que ha tenido que litigar en este ámbito y lleva alrededor de una década investigando sobre este tipo de demandas.

Las demandas slapps tienen como principal objetivo silenciar las críticas e intimidar

Herramienta para intimidar

Para esta experta, este tipo de demandas están planteadas fundamentalmente para intimidar a activistas y periodistas. Según esta experta «una de las principales características de ese tipo de demandas es la existencia de un desequilibrio de poder«.

Pamela Palenciano, activista feminista, sufrió una demanda SLAPP finalmente archivada La abogada Laia Serra lleva una década estudiando este tipo de demandas abusivas

Quien demanda no tiene nada que perder, pero con ello lanza un mensaje importante «hablar tiene un precio». Es habitual que ante el temor a sufrir las consecuencias , esos colectivos o personas demandadas acallan sus voces y no siempre se defienden porque no pueden litigar en igualdad de condiciones.