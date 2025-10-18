Más de 150 cruceros pasarán por la capital majorera hasta el próximo mes de mayo y podrán disfrutar de distintos tipos de actividades

Declaraciones de. Rosa Rodríguez, Concejala de Turismo de Puerto del Rosario y Daniela Plotegher, Presidenta de la Asociación de Empresarios Puerto del Rosario

El pasado nueve de octubre comenzó la temporada de cruceros en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Este sábado ha llegado el buque Ventura, con más de 3.000 pasajeros y que partirá a última hora de la jornada.

Puerto del Rosario. Imagen archivo RTVC.

Más de 150 cruceros pasarán por la capital majorera hasta el próximo mes de mayo y para ello, desde el ayuntamiento y las asociaciones de empresarios ofrecen actividades, como el tren que recorre la ciudad. Además, de actuaciones musicales en la zona peatonal.