Meteorología adversa en el Aeropuerto de Lanzarote obliga el desvío de siete vuelos

Redacción RTVC
Los vuelos proceden de Newcastle, Edimburgo, Bournemouth, Birmingham, Londres, Machester fueron desviados a Fuerteventura

Numerosos puntos de las islas se han visto afectados durante la mañana de este domingo con lo que podría parecer una espesa capa de niebla pero. Sin embargo, según los expertos es llovizna por nubes bajas.

Un fenómeno que se ha notado especialmente en Las Palmas de Gran Canaria. Precisamente, esa llovizna ha afectado a la operatividad del Aeropuerto de Lanzarote, donde se han tenido que desviar varios vuelos.

Por tanto, la meteorología adversa en el entorno del Aeropuerto César Manrique- Lanzarote, ha obligado este domingo al desvío de un total de siete vuelos, seis de ellos hacia Fuerteventura y uno a Gran Canaria, según han informado fuentes de Aena a Europa Press.

Los vuelos proceden de Newcastle, Edimburgo, Bournemouth, Birmingham, Londres, Machester, desviados a Fuerteventura, y Exeter, que ha sido desviado a Gran Canaria.

