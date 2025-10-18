ES NOTICIA

Desviados varios vuelos por la niebla en el aeropuerto de Tenerife Norte

RTVC / Europa PRESS
La niebla ha provocado el desvío de tres vuelos, dos de ellos procedentes de Gran Canaria y uno de Madrid

Aeropuerto de Tenerife Norte. Imagen archivo.

Una intensa niebla ha provocado ese sábado el desvío de tres vuelos en el aeropuerto Tenerife Norte, informaron a EFE fuentes de AENA.

Se trata de dos vuelos procedentes de Gran Canaria, uno de los cuales regresó al aeropuerto de origen y el otro fue desviado a Tenerife Sur, y otro que salió de Madrid y que fue desviado igualmente a Tenerife Sur.

ENAIRE, el gestor de la navegación aérea en España, aconseja a las personas que tengan previsto viajar este sábado desde el aeropuerto Tenerife Norte que consulten con su aerolínea. Para así saber el estado de su vuelo. Todo ello debido a que las condiciones de meteorología adversa por baja visibilidad pueden causar regulaciones por seguridad.

