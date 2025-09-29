ES NOTICIA

El Aeropuerto Tenerife Norte recupera la normalidad tras un fin de semana marcado por la niebla

Redacción RTVC
A esta hora de la mañana solo un vuelo con destino Barcelona sufre retrasos debido a la situación meteorológica en Cataluña

Puertos y aeropuertos registrarán un aumento en el tráfico de pasajeros que viajaran dentro y fuera de las islas coincidiendo con el puente de agosto
El Aeropuerto Tenerife Norte recupera la normalidad tras un fin de semana marcado por la niebla.

El Aeropuerto Tenerife Norte ha vuelto este lunes a operar con normalidad tras un domingo que estuvo marcado por la niebla y que obligó al desvío a Tenerife Sur de cuatro vuelos. Los vuelos tenían origen en Sevilla, El Hierro, La Palma y Zaragoza.

La visibilidad reducida a 1.500 metros por la niebla frustró la aproximación de cuatro vuelos procedentes de El Hierro, La Palma, Barcelona y Sevilla, que se vieron obligados a levantar vuelo nuevamente y volver a intentar aproximación para aterrizaje.

El único vuelo que sufre retraso a esta hora de la mañana es uno con destino Barcelona y se debe a la situación climatológica con fuertes lluvias que afectan a Cataluña y Valencia.

De hecho, La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado hasta las 12:00 horas el aviso rojo (riesgo extremo) en las provincias de Tarragona (Cataluña) y Castellón (Comunidad Valenciana) ante la previsión de continuidad de lluvias intensas que acumularán hasta 180 litros en 12 horas.

