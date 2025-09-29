A esta hora de la mañana solo un vuelo con destino Barcelona sufre retrasos debido a la situación meteorológica en Cataluña

El Aeropuerto Tenerife Norte recupera la normalidad tras un fin de semana marcado por la niebla.

El Aeropuerto Tenerife Norte ha vuelto este lunes a operar con normalidad tras un domingo que estuvo marcado por la niebla y que obligó al desvío a Tenerife Sur de cuatro vuelos. Los vuelos tenían origen en Sevilla, El Hierro, La Palma y Zaragoza.

La visibilidad reducida a 1.500 metros por la niebla frustró la aproximación de cuatro vuelos procedentes de El Hierro, La Palma, Barcelona y Sevilla, que se vieron obligados a levantar vuelo nuevamente y volver a intentar aproximación para aterrizaje.

El único vuelo que sufre retraso a esta hora de la mañana es uno con destino Barcelona y se debe a la situación climatológica con fuertes lluvias que afectan a Cataluña y Valencia.

De hecho, La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado hasta las 12:00 horas el aviso rojo (riesgo extremo) en las provincias de Tarragona (Cataluña) y Castellón (Comunidad Valenciana) ante la previsión de continuidad de lluvias intensas que acumularán hasta 180 litros en 12 horas.