El programa conducido por Juan Carlos Saavedra regresa este miércoles, tras la pausa estival, con una maleta repleta de cultura, memoria e identidad canaria

Participan en esta primera entrega Ana Nanclares, de Bodegas Las Tirajanas, Ainoa Martín, el escritor José Zoilo Hernández y Daniel Martín

Mirador del Salto del Enamorado de La Palma

Este miércoles 3 de septiembre, a las 23:00 horas, regresa a La Radio Canaria ‘La Maleta’, el espacio conducido por Juan Carlos Saavedra que abre cada semana una ventana a la cultura y memoria del Archipiélago.

El programa inicia el nuevo curso escolar hablando del papel del vino en la historia de Canarias, un producto que llegó a convertirse en monocultivo y que aún hoy se mantiene como símbolo de calidad y tradición. Ana Nanclares, de Bodegas Las Tirajanas en Gran Canaria, comentará las características únicas de los vinos canarios y habalrá de la plaga de la filoxera, principal amenaza para el viñedo canario.

Un paseo por la cultura y la actualidad

En el tiempo dedicado a la literatura, Juan Carlos Saavedra entrevistará al escritor canario José Zoilo Hernández, autor de novela histórica que ha logrado que sus libros destaquen dentro del panorama literario de todo el estado.

El programa abrirá una ventana a las nuevas generaciones y su forma de comunicarse y relacionarse. Ainoa Martín, diplomada en Guía, Información y Asistencia Turística, analizará algunas de las expresiones y palabras que usan los jóvenes y que, a simple vista, resultan incomprensibles para otras generaciones.

Leyendas y tradiciones

El apartado dedicado a los misterios de las islas estará protagonizado por la Leyenda del Salto del Enamorado de La Palma, narrada por Juan Alberto Crespo. Además, Daniel Martín Castellano invitará a los oyentes a pasar por su zaguán particular para compartir reflexiones en torno a la vida cotidiana.

Por último, ‘La Maleta’ pondrá en valor el juego del envite, un juego de cartas netamente canario al que Los Sabandeños dedicaron una isa, muestra sonora de la trascendencia que posee ese juego en nuestra tradición cultural.