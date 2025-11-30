La jornada arrancó temprano desde el Siam Mall con actividades previas, música y talleres

Imagen RTVC.

La marea rosa ha tomado las calles de Adeje y Arona este domingo. Se trata del vigésimo aniversario de la Carrera por la Vida. Un recorrido que congregó a miles de asistentes y que se consolida un año más como uno de los eventos solidarios más multitudinarios del sur de la isla.

La jornada arrancó temprano desde el Siam Mall con actividades previas, con música, talleres y voluntariado en una jornada muy importante.

Marea rosa en el sur de Tenerife

Entre las novedades de esta edición, cabe destacar la mejora en la accesibilidad, pues desde la organización se optó por un servicio de guagua, en el caso de que algún asistente no pudiera finalizar el recorrido. Un trayecto al que han acudido más de 6.000 personas, entre familias, colectivos y supervivientes.

Por otro lado, se calcula que con esta ‘Carrera por la Vida’ se han recaudado alrededor de 20.000 euros que irán destinados a luchar contra el cáncer de mama.