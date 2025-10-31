Por municipios de la isla de La Palma, Breña Baja recibirá 239.620,70 euros y Los Llanos de Aridane 590.699,85 euros

Imagen archivo RTVC.

El Cabildo de La Palma ha aprobado este viernes, en sesión plenaria, una inyección económica de 1,42 millones de euros destinada a reforzar las políticas insulares de vivienda pública, ayudas al alquiler y atención a gastos derivados de la emergencia volcánica.

Vivienda pública

La propuesta, que contó con el respaldo del grupo de gobierno formado por CC y la abstención de los grupos del PSOE y PP, permitirá destinar fondos a la adquisición de suelo para vivienda pública en varios municipios, con el fin de atender la demanda de vivienda pública insular.

En concreto, Breña Baja recibirá 239.620,70 euros, Los Llanos de Aridane 590.699,85 euros y Villa de Mazo 68.217,20 euros.

Además, se refuerzan dos líneas de actuación de especial sensibilidad social: los gastos de emergencia vinculados a la erupción volcánica, que se incrementan en 372.000 euros, y las ayudas al alquiler joven, que se suplementan con 150.000 euros adicionales.

Necesidades urgentes

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha destacado que La Palma es “el único Cabildo que ha asumido competencias en materia de vivienda”, y subrayó el compromiso del grupo de gobierno con la atención a las necesidades urgentes de la ciudadanía.

En relación con el refuerzo de las ayudas al alquiler joven, Rodríguez ha explicado que la convocatoria, dotada inicialmente en los presupuestos insulares, ha tenido una alta demanda con 254 solicitudes, y que el objetivo es “dejar fuera al menor número posible de beneficiarios”.