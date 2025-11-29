Apuesta por la innovación tecnológica para contribuir a una gestión hídrica más resiliente y sostenible en La Palma

Casi un centenar de agentes vinculados al sector hídrico de La Palma han participado este sábado en el Foro Ciudadano del Agua. En este encuentro han reflexionado sobre el impacto climático en el futuro de la isla y cómo la innovación tecnológica puede ayudar a hacer frente a esta problemática.

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Bajo el lema «Por el futuro del agua en la isla», este foro ha permitido a personas de diferentes perfiles sociales, profesionales e institucionales reflexionar de manera colectiva sobre los aspectos a los que se enfrenta La Palma, debido al cambio climático.

Imagen archivo RTVC.

Este evento se enmarca en el proyecto europeo GÉNESIS. Cabe destacar que, promueve soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la gestión del agua. Así como, los sistemas de galerías secas y diques subterráneos, la recogida de aguas pluviales o la restauración de humedales.



También, apuesta por la innovación tecnológica para contribuir a una gestión hídrica más resiliente y sostenible. Además se aboga por la participación ciudadana, como parte fundamental de este proceso.