La Palma espera cerrar 2025 con una cifra récord de cruceristas

Redacción RTVC
La Palma se prepara para cerrar 2025 con una cifra récord de cruceristas, lo que supondrá un hito histórico para el turismo en la isla.

Cruceristas que dejan un gasto medio diario que oscila entre los 50 y los 67 euros, destinado principalmente a compras, seguido de alimentación
Imagen archivo RTVC.

Se espera que la isla bonita cierre el año con más de 350.000 cruceristas. Esto convierte a La Palma en la tercera isla del archipiélago con más turistas de cruceros.

Desde comienzos de año hasta ahora han llegado 190.000 visitantes por mencionada vía, un 54% más que en el mismo periodo de 2024.

Gastos en la isla

A esta cifra se sumarán los 150.000 viajeros previstos en las 60 escalas programadas para el último trimestre del año. Unos turistas con un gasto medio diario que oscila entre los 50 y los 67 euros, destinado principalmente a compras, seguido de alimentación, bebidas y transporte.

En muchas ocasiones, por medio de estos cruceros el visitante obtiene una primera referencia del destino, propiciando que la isla se convierta en lugar de sus próximas vacaciones.

