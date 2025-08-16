La Palma impulsa la participación ciudadana en su plan insular

El Cabildo organiza jornadas abiertas para integrar prevención de riesgos e infraestructuras verdes en el Piolp

El Cabildo de La Palma promueve la participación ciudadana en la elaboración del Plan Insular de Ordenación (Piolp). La iniciativa tendrá especial atención a la prevención de riesgos y las infraestructuras verdes.

Para ello, la institución insular ha convocado jornadas abiertas al público en horario de tarde, con el objetivo de recoger propuestas y experiencias de la ciudadanía.

Encuentros con expertos y colectivos locales

Los encuentros contarán con representantes institucionales, expertos, colectivos locales y el equipo redactor del plan, que trabajarán en la creación de un documento participativo. Según el presidente insular, Sergio Rodríguez, el reto es definir colectivamente cómo reducir riesgos y qué papel deben asumir las entidades y colectivos de la isla.

Cuatro citas en diferentes municipios

Las sesiones tendrán tres horas de duración, de 17:30 a 20:30, y se celebrarán en cuatro municipios para facilitar la asistencia de la población. El calendario incluye el 1 de septiembre en Villa de Mazo, el 2 en Los Llanos de Aridane, el 3 en Puntallana y el 4 en Puntagorda.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del formulario en línea ‘Un futuro mejor para La Palma’, disponible para cualquiera de las cuatro jornadas. Con esta iniciativa, el Cabildo busca dar voz a la ciudadanía en la planificación del futuro insular, combinando sostenibilidad, prevención y desarrollo equilibrado.