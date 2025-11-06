ES NOTICIA

La Palma acoge unas jornadas sobre violencia de género

Redacción RTVC
La Palma acoge unas jornadas para mejorar la atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género

Las mujeres dependientes o con algún grado de discapacidad son especialmente vulnerables ante la violencia de género, una realidad que ha centrado el debate en las Jornadas Formativas que se celebran estos días en La Palma, bajo el lema “Rompiendo el silencio y creando resiliencia”.

Estas jornadas están dirigidas a profesionales que trabajan cada día en la prevención y atención a víctimas de violencia machista, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional y garantizar que todas las mujeres, sea cual sea su condición, estén respaldadas y protegidas.

Durante las sesiones, destacadas expertas en igualdad, atención social y derechos humanos han compartido sus conocimientos y experiencias, abordando los retos específicos a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad en situaciones de violencia.

La iniciativa se desarrolla en el marco de un mes de especial sensibilidad hacia la violencia contra las mujeres, reforzando el compromiso de las instituciones insulares con la prevención, la formación y la creación de redes de apoyo más inclusivas.

