La Palma entrega los Premios de Turismo «Islas Canarias»

Seis entidades han recibido los galardones anuales de la consejería de Turismo en el Teatro Circo Marte de Santa Cruz de La Palma

Turismo distingue a seis entidades con los galardones anuales por el Día Mundial del Turismo.

La Palma ha acogido la gala de entrega de los Premios de Turismo «Islas Canarias” 2025. Seis entidades han sido elegidas de entre más de cincuenta candidaturas.

En palabras de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, los premios reflejan un compromiso por un «modelo turístico sostenible, innovador y socialmente responsable». Este año se amplían los galardones, con dos nuevas categorías, para reconocer el interés por un desarrollo sostenible y de calidad.

Galardonados

–Premio a la Excelencia Turística por su trayectoria en Lanzarote: Bodegas El Grifo.

–Premio a la Trayectoria Turística: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

–Premio por su Empleo Sostenible: GF Hoteles.

–Premio a la Economía Circular: Proyecto Comunidades Turísticas Circulares.

–Premio al Destino Turístico Sostenible: Ayuntamiento de Adeje.

–Premio por su Accesibilidad e Inclusividad: Hotel Taimar.

La ceremonia ha tenido lugar en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de la Palma. Cada año se entregan estos premios coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre.