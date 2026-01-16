Esta cifra supone un incremento del 43 % sobre los datos del año anterior

La Palma cerró 2025 con un total de 363.325 visitantes llegados en crucero, la cifra más alta registrada hasta la fecha, que supone un incremento del 43 % respecto a 2024, según informó el Cabildo insular a partir de los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

La Palma alcanzó su récord con 363.325 visitantes llegados en crucero en 2025/ Archivo RTVC

La evolución de los últimos años refleja un crecimiento sostenido: 190.193 cruceristas en 2023, 254.126 en 2024, y 363.325 en 2025.

Mejora del itinerario y la experiencia del visitante

Por otro lado, según las estimaciones realizadas por la Autoridad Portuaria, para 2026 se prevé un incremento adicional del 26,45% respecto a 2025.

Desde el Cabildo palmero destacaron que estos resultados responden al trabajo coordinado que ambas instituciones han desarrollado durante los últimos años, especialmente en el refuerzo de la presencia de La Palma en los itinerarios de cruceros y en la mejora de la experiencia del visitante en destino.

Por último, tras una reunión entre la consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Raquel Rebollo, y la jefa comercial y de desarrollo de negocio de la Autoridad Portuaria, Luz Marina Espiau Moreno, en la que analizaron la evolución del sector y las estrategias conjuntas, la consejera subrayó el papel del Plan de Sostenibilidad Turística y de la hoja de ruta insular.