La Palma revive la magia de la Danza del Diablo en Tijarafe

Unas 7.000 personas esperaron ver la tradicional Danza del Diablo de Tijarafe, que durante 20 minutos danzó acompañado de cabezudos y fuegos artificiales

Informa: Redacción Informativos RTVC

La isla de La Palma volvió a vibrar con una de sus celebraciones más emblemáticas: la Danza del Diablo de Tijarafe, un espectáculo centenario que combina tradición, fervor popular y un despliegue pirotécnico. La cita, enmarcada en las Fiestas en honor a la Virgen de Candelaria, reunió en la madrugada del 8 de septiembre a cerca de 7.000 personas, entre vecinos y visitantes que no quisieron perderse la cita más esperada del municipio.

Danza del Diablo de Tijarafe. Imagen Tijarafe.com / Ayuntamiento de Tijarafe (archivo)

El momento culminante llegó a las 3:15 de la madrugada, cuando hizo su entrada el Diablo, figura central de la fiesta, que desató la emoción de los presentes. Durante veinte intensos minutos, el personaje recorrió la plaza rodeado de cabezudos y acompañado por un estallido constante de fuegos artificiales y chispas, mientras los más valientes se atrevían a acercarse al fulgor del espectáculo.

Declarada Bien de Interés Cultural y Fiesta de Interés Turístico de Canarias, la Danza del Diablo es mucho más que una tradición: es un símbolo de identidad para Tijarafe y un atractivo que cada año gana proyección fuera de la isla.

La representación culminó, como manda la tradición, con la victoria del bien sobre el mal y la derrota del Diablo, que se retiró entre aplausos y vítores. Sin embargo, su regreso ya tiene fecha: el 7 de septiembre de 2026, cuando volverá a encender la madrugada palmera con la misma fuerza de siempre.